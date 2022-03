Lula vem à Bahia nesta quinta (31) para lançar chapa do PT

O ex-presidente Lula virá à Bahia para lançar a chapa do PT no estado nesta quinta (31). O evento será realizado no Wet, localizado na Avenida Paralela, em Salvador.

O nome escolhido para o governo foi o do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, no último dia 11.

Chapa

Nesta quarta-feira (30), o governador Rui Costa (PT) confirmou a escolha do vereador de Salvador e presidente reeleito da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), como vice na chapa petista, encabeçada por Jerônimo Rodrigues, para disputar a sucessão estadual na Bahia.

O movimento, além de desfalcar a base de ACM Neto (União Brasil), que tinha no vereador um aliado de primeira linha, sela o retorno do MDB à base do PT.

A chapa, que será anunciada, nesta quinta-feira (31), fica assim: Jerônimo Rodrigues (PT, candidato ao governo); Geraldo Júnior (MDB, candidato a vice-governador) e Otto Alencar (PSD, candidato ao Senado).