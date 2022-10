Lula vence em 14 estados e no exterior; Bolsonaro leva em 12 e no DF

Com o fim das apurações presidenciais do primeiro turno se aproximando, Lula (PT) aparece como vencedor de 14 estados e no exterior, enquanto Jair Bolsonaro (PL) liderou em 12 estados e no Distrito Federal.

Lula venceu em todo o Nordeste, enquanto Bolsonaro monopolizou o Sul e Centro-Oeste.

As divisões ficaram no Nordeste, onde Bolsonaro ficou à frente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo; já Lula venceu em Minas Gerais.

Já no Norte Lula ficou à frente em quatro estados (Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins); e Bolsonaro, em três (Acre, Rondônia e Roraima).