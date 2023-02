Lula x BC, uma guerra com juros, correção, pressões e riscos

O primeiro disparo pegou o mercado e o Congresso de surpresa. Com pouco mais de um mês no comando do governo federal pela terceira vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontou a metralhadora verbal em direção ao xerife do Banco Central, Roberto Campos Neto. Motivo: fazer o que lhe compete como autoridade responsável por executar a política monetária nacional, com a autonomia garantida em lei vigente há quase dois anos. Ou seja, manter a taxa básica de juros em 13,75%.

O pavio que detonou a guerra de Lula contra o presidente do BC foi aceso no último dia 1º, quando o Conselho de Política Monetária, órgão formado por diretores do banco e encabeçado pelo próprio Campos Neto, decidiu de maneira unânime não mexer na chamada Selic. Cinco dias depois, o petista apertou o gatilho: “É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que deram para a sociedade”.

A artilharia de Lula começou a ser acionada na segunda-feira passada, durante a posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em cerimônia repleta de figurões da política e de pesos pesados do PIB brasileiro. A saraivada seguinte de tiros foi ainda mais barulhenta e apontada diretamente para o BC.

Agora resolveu tudo. O Banco Central é independente e não vai mais ter problema de juro. Ledo engano. O problema não é de um banco independente ou ligado ao governo. O problema é que este país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade de crescimento que nós temos, disparou Lula, confundindo independência com autonomia, tipos bem diferentes no jargão econômico

A ofensiva de Lula se manteve no dia seguinte. Agora, direcionada a Campos Neto, a quem se referiu como “esse cidadão”, ao cobrar dele maturidade, reflexão e responsabilidade sobre como vai cuidar do Brasil. O contra-ataque veio poucas horas depois, durante uma palestra do chefe do BC nos Estados Unidos. Os disparos, entretanto, tiveram a sutileza que faltou ao arsenal do presidente da República.

A principal razão, no caso da autonomia do Banco Central, é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. E quanto mais independente você for, mais eficaz você é e menos o país pagará em termos de custo de ineficiência na política monetária, rebateu Campos Neto.

A munição de Campos Neto, embora mais silenciosa, foi calibrada pela percepção que a imensa maioria das autoridades em macroeconomia tem sobre qual deve ser a condução correta da política monetária, onde a autonomia dos bancos centrais é peça-chave. Em suma, decisões referentes à taxa de juros são exclusivamente de critérios técnicos, a partir de projeções da inflação a curto, médio e longo prazos.

Apesar da intenção de Lula em simplificar as razões do seu ataque, com base no senso comum de que juros altos só servem para travar o crescimento e penalizar os mais pobres, não é bem assim que a tropa marcha. Tanto que líderes do Congresso Nacional - incluindo Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, presidentes da Câmara e do Senado - deixaram claro que não há espaço no Parlamento para retrocessos na autonomia do BC. Enquanto isso, grande parte dos aliados do governo busca o cessar-fogo, e o restante alimenta o paiol com pólvora seca.

Conflito gira em torno de lei de 2021 e do papel da Selic na economia

O pano de fundo na queda-de-braço entre Lula e a cúpula do Banco Central foi costurado com os dispositivos previstos na lei que instituiu a autonomia da instituição, aprovada após um esforço conjunto do Legislativo com o Executivo e sancionada em 25 de fevereiro de 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro.

Em linhas gerais, a legislação consolida a prerrogativa do BC sobre medidas destinadas a controlar ou conter a inflação, para que o índice fique dentro da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, órgão composto pelo ministro e pelo secretário especial da Fazenda, além do próprio presidente do Banco Central.

Trata-se de um modelo adotado com sucesso nos anos 1980 pelos EUA e replicado em diversos países. No Brasil, a lei estabelece mandato fixo para o presidente do BC e impede que ele seja exonerado sem aval do Congresso.

O papel da Selic também é combustível para a guerra. Cenário de inflação galopante exige taxas maiores. O que encarece o crédito nas instituições financeiras e desestimula consumo, puxando o índice para baixo. Por outro lado, juros altos podem se tornar um freio para o crescimento econômico.