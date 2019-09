Lulu Santos posta foto com o marido e debate: 'Quer que desenhe?'

O cantor Lulu Santos também se pronunciou nas redes sociais depois das apreensão de livros com temática LGBT da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, promovida a mando do prefeito Marcelo Crivella. No instagram, o cantor publicou uma foto com o marido, o baiano Clebson Teixeira, e escreveu: "Quer que desenhe".

Outros artistas, como Fábio Porchat, Fernanda Paes Leme e Marcelo D2 já haviam se pronunciado sobre o caso. As apreensões começaram na última quinta-feira (5) e causaram uma onda de protestos. No sábado (7), o youtuber Felipe Neto distribuiu livros censurados gratuitamente aos participantes do evento literário.

Neste domingo (8), Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que fosse suspensa a decisão que dava aval à probição de títulois considerados "impróprios".