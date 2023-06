Lulu Santos recebe indenização do BB após ter nome incluído no SPC

O cantor e compositor Lulu Santos recebeu do Banco do Brasil uma indenização no valor de R$ 17.791,21 por danos morais em um processo em que seu nome havia sido incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) por dívidas de cartão de crédito.



Lulu acionou a Justiça e conseguiu provar que gastos realizados entre outubro e novembro de 2021 nos Estados de São Paulo e Recife não foram feitos por ele, embora os dois cartões de crédito usados para as compras estivesse em seu nome. O cantor demonstrou que não sabia da existência deles e tampouco havia gastado os R$ 4.980,12 constantes na dívida.



O processo de Lulu contra o banco correu na 44ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Lulu recebeu um valor total de R$ 23.326, 91, sendo R$ 17.791,21 por danos morais e o restante para cobrir custas e honorários advocatícios. O artista não se manifestou sobre o caso.