Lulu Santos volta a Salvador para show na Concha Acústica

Dono de inúmeros e incontestáveis hits, o cantor Lulu Santos volta à Concha Acústica depois de um ano para apresentar o seu mais novo disco, Pra Sempre, lançado em maio. “O álbum nasceu da minha necessidade de processar os sentimentos que me invadiram”, explica, ao citar o relacionamento com o baiano Clebson Teixeira.

No álbum, assim como no show, as canções de amor que renderam a alcunha de último romântico ao cantor são abundantes. Ao lado das inéditas Orgulho e Preconceito e Tão Real, estão clássicos como Toda Forma de Amor, Tempos Modernos e Apenas Mais Uma de Amor.

Do tipo irresistível para quem curte o pop brasileiro, o show é uma prova de que o repertório de Lulu é também pra sempre.

A banda imprime também o balanço e o suingue que as músicas exigem. “Escolhi parceiros e produtores variados para concretizar o som que vislumbrei“, explica o cantor.

No momento, Lulu divide-se entre o projeto e o The Voice Brasil. “Estamos muito contentes com o resultado desta temporada em particular e conscientes do importantíssimo papel que a música tem na formação de um povo”, diz Lulu sobre o reality.

Serviço

O quê: Show de Lulu Santos

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande)

Quando: Sábado, dia 31 de setembro, às 19h

Ingresso: R$ 120 | R$ 60 (pista) e R$ 240 | R$ 120 (camarote)

Vendas: Bilheteria TCA, SACs shoppings Barra e Bela Vista e Ingresso Rápido