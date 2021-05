Lumena Aleluia expõe ameaças no Twitter e pede que a deixem em paz

"Até quando vou ter que pedir desculpas pelos erros no programa? O jogo já acabou. Por favor, me deixem em paz." Esse foi o desabafo da psicóloga baiana Lumena Aleluia, ex-participante do BBB21, no Twiiter na tarde desta segunda (10).

Ela, que saiu do reality com rejeição alta por causa de suas escolhas no programa, já havia se desculpado com o público e reconhecido que se equivcou em diversas situações. Mas a memória - e o discurso de ódio - do público parece não ter fim.

Para exemplificar o que vem passando, a baiana resolveu expor algumas ameças, onfensas e xingamentos que vem sofrendo desde março, quando foi eliminada. "Fedida, podre, nojenta", escreveu um internauta. "Tenho vontade de jogar um ovo podre em você, vem aqui no Maranhão pra vc ver só sua ridícula".

Outra internauta, ainda mais agressiva, escreveu: "Desejo tudo de ruim pra tu. Cadela de Karol. Desejo tua morte e que quebrem tua cara. Sinto vergonha de ser mulher por causa de ti"

Neste fim de semana, Lumena escreveu uma mensagem de apoio ao brother Artur Picoli, que também relatou receber ameaças de morte pelas redes sociais: "Fica bem, Arthur. Não é nada fácil lidar com isso tudo, eu passo pelo mesmo todos os dias, ameaça, xingamentos, diversos tipos de ataque que você possa imaginar. Mas, foque naqueles que te amam e querem sua felicidade!", disse.