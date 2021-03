Lumena analisa 'jornada' no BBB21: 'Fui para mostrar minha baianidade'

O 'Mais Você' desta quarta-feira (3) começou ao som de Baianidade Nagô, maior hit da Banda Mel. A trilha sonora foi por conta da convidada do programa: a baiana Lumena Aleluia, que relembrou sua jornada no BBB21, programa da qual foi eliminada nesta terça.

"Eu não fui para causar treta, não as que aconteceram na minha jornada, pelo menos. Eu quis compartilhar minha cultura, minha baianidade, que é uma identidade que me orgulho muito, que é algo enorme. É gingado mesmo, com sabedoria e dança sempre", analisou durante o bate-papo com Ana Maria Braga.

Durante o discurso de eliminação, Tiago Leifert lembrou que Lumena disse que iria para o "Big dos Bigs", como ela gosta de chamar, para dançar e mostrar seu lado "humano". A baiana lamentou não conseguir colocar isso em prática.

"Acho que me perdi em meu propósito inicial, por conta de escolhas lá dentro. A gente vai se apegando ao que é possível para dar sentido a cada momento. Lá eu fiz alianças a pessoas e escolhas que em dado momento me organizavam e em outros desorganizava. Minha estratégia de jogo foi ficando em segundo plano em relação às minhas escolhas. Agora quero voltar a dançar do jeito que gosto, com afetividade e leveza, com as pessoas que amo aqui fora.", analisou.

"No fundo eu já estava elaborando esse sentimento de uma possível eliminação. Com a consciência de minha entrega e dos riscos. Tanto que não foi um choro que veio fisicamente, foi algo que eu já estava me preparando. Quando Tiago fez uma analogia com a dança, foi certeiro. A dança é meu principal meio de comunicação desde pequena, só que lá eu fiz danças estranhas, que não fazem parte do meu momento de vida", concluiu.

Racismo

A grande rival de Lumena na casa foi Carla Diaz. Por diversas vezes a psicóloga mostrou um certo "ranço" por algumas atitudes de atriz, criticando sua "branquitude". No Mais Você, ela explicou melhor sobre o que se tratava seus posicionamentos.

"A gente analisa a sociedade, os processos de desigualdade e opressão por categorias. Eu, enquanto menina negra criada, cresci com poucas referências de mulheres igual a mim no entretenimento. Eu não me via. E eu hoje entendo que isso aciona um debate. Eu sei que o entretenimento brasileiro prioriza mulheres iguais a Carla e não a mim. Lá a gente começa a se ler no jogo, os estilos de jogo e estratégias de aliança como cada um se molda ali. E em dado momento me vi, infelizmente, tendo que analisar a jornada dela a partir dessa perspectiva. Não julgando ela enquanto uma mulher que reproduz racismo, mas sim como forjada numa sociedade racista. Os comportamentos que temos são resultantes da maneira como nos relacionamentos com a sociedade. E esses entendimentos, quanto mais profundos, criam interlocuçoes sinceras - o que estabeleci com Juliette, mas não com a Carla", analisou.

"O debate racial é sobre reivindicar igualdade, respeito e desconstrução de esteriótipos que limitam a potência de vida de pessoas igual a mim", afirmou.