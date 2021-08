Lumena diz que teve pânico, ansiedade e perda de memória após BBB21

Lumena Aleluia contou como lidou com o "cancelamento" sofrido no "BBB 21" (TV Globo), situação que a fez sofrer crises de pânico e ansiedade e ter perda de memória. Ela revelou que, durante o confinamento no reality, sua família, namorada, e até o terreiro que frequentava passaram a receber ameaças.

"Quando eu saí do programa, como eu não entendia bem o que tava acontecendo, eu tive alguns processos de adoecimento muito fortes. Dentre eles, pânico, fobias, crises de ansiedade, perda de memória, o que me convocou a buscar ajuda profissional num processo de autocuidado. Foi o que me deu coragem pra assumir uma relação de ressignificar essa experiência de cancelamento."

Em vídeo publicado no canal do Youtube, a ex-BBB mostra várias das mensagens de ódio recebidas, com conteúdo racista, xenofóbico e de intolerância religiosa.

Lumena destaca a importância do suporte familiar que teve, diz que se considera bem-sucedida na missão de "cancelar o cancelamento" e que hoje recebe muito carinho em suas redes sociais. A baiana afirma que teve humildade para reconhecer os erros e se responsabilizou pelas atitudes no programa, tirando aprendizados da situação.

"O cancelamento, hoje, está fazendo parte da nossa geração, que infelizmente ainda não entendeu a potência do que é a internet. [Essa geração] tem confundido esse espaço de tecer críticas para tecer ódio."

Ela ainda diz que as mensagens de ódio na internet fazem parte de uma camada "superficial".