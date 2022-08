Lumena e Mirella estão no De Férias com o Ex: Salseiro VIP

A MTV anunciou nesta quinta (25) o elenco do programa da segunda edição do programa De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP, que conta com famosos como a ex-BBB Lumena e os ex-participantes de A Fazenda Mirella, Lipe Ribeiro e Bifão. Além desta versão Caribe, o reality já teve sete edições no formato De Férias com o Ex Brasil. A data de estreia da nova atração ainda não foi anunciada pela emissora

Mirella

A funkeira já é veterana de reality shows: participou da 12ª temporada de A Fazenda e da quinta temporada do Power Couple, ambos da Record. Neste último, competiu ao lado de seu ex-marido Dynho Alves. Ela pediu o divórcio no ano passado, enquanto o dançarino estava confinado na 13ª edição do reality rural. Além disso, Mirella fatura alto na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e faz sucesso com músicas como Passando o Rodo e Quer Mais?, ambas em colaboração com Pocah

Lumena

A baiana foi a quinta eliminada do BBB 21 e ficou famosa por usar expressões "acadêmicas" e gírias regionais em sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil. Ela também vende conteúdo adulto no OnlyFans e, em dez dias na plataforma, ganhou mais de R$ 100 mil

Lipe Ribeiro

Lipe já participou de duas edições do DFCEX. Ele esteve na 3ª temporada e no primeiro De Férias com o Ex Celebs. Além disso, integrou o elenco da 12ª edição de A Fazenda ao lado de Mirella. Ele chegou à final da temporada e acabou sendo o quarto colocado. No início do ano, se envolveu em uma treta com Viih Tube, com quem teve um breve romance.

Willian Guimarães

Willian tem 23 anos e é influenciador digital. No TikTok, ele acumula mais de sete milhões de seguidores e, no Instagram, mais de três milhões.

Bifão

Jhenyfer Dulz, mais conhecida pelo apelido Bifão, participou da quarta temporada de De Férias com o Ex e foi a sexta eliminada de A Fazenda 11.

Gabriel Coelho (Laddy Nada)

Gabriel é humorista e se apresenta nas redes sociais como Laddy Nada. Ele acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram.

Maria Venture

Maria é youtuber desde 2015 e conta com mais de seis milhões de inscritos na plataforma, além de seis milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina. Ela já namorou o influenciador digital Gregory Kessey. O relacionamento chegou ao fim em 2020.

Lucas Albert

Lucas Albert também é influenciador digital e amigo do humorista Carlinhos Maia. Ele tem cerca de 3 milhões de seguidores no Instagram e 800 mil no TikTok.

Marina Gregory

A carioca foi a campeã do reality The Circle Brasil e participou do De Férias com o Ex Celebs 2.

Bruno Magri

Bruno é influenciador digital e ex-namorado de Viih Tube. O relacionamento de quase três anos chegou ao fim em outubro do ano passado e a dupla voltou a ficar em abril deste ano. Ele acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram no TikTok.