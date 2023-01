Lumena rejeita comparações da web: “Jamais terá outra Lumena”

Desde que saiu da 21ª edição do Big Brother Brasil, Lumena Aleluia tem se mostrado muito ativa quando o assunto é o reality show da Globo. No BBB23, parece que não vai ser diferente. A psicóloga aproveitou o Twitter, nesta terça-feira (17/1), para comentar as recentes comparações com outras sisters do programa.

“Não entenderam a ironia, então, vamos lá.. Parem de ficar comparando outras participantes pretas comigo, jamais terá outra Lumena no BBB”, escreveu Lumena. “Cada pessoa é única e escreve sua própria história!”, completou a psicóloga, que apagou a publicação um tempo depois.

O “cancelamento” relâmpago de Giovanna Leão no BBB23 foi ironizado por Lumena Aleluia, uma das participantes mais rejeitadas da 21ª temporada do reality show da Globo. Em sua rede social, a ex-sister comentou com sarcasmo (e autodeboche) a repercussão de publicações antigas de Giovanna com teor preconceituoso.

Outra que se manifestou em favor de Lumena foi a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, que disse ser uma forma de racismo comparar as pessoas pretas que promovem debate racial com Lumena: como se "todo preto fosse igual"..

a giovana foi cancelada mais rápido do que eu e ela nem entrou na casa do bbb — Lumena (@LumenaAleluia) January 10, 2023 calma que eu tô apenas debochando da galera que fica fazendo essa comparação — Lumena (@LumenaAleluia) January 17, 2023 Deixa eu dizer uma negócio delicado, mas importante…essa ideia de chamar toda pessoa preta de Lumena, quando se faz o debate racial, é uma forma de invalidar o discurso e é também racista, porque elimina a individualidade do ser. Como sempre é achar “que todo preto é igual”! — Maíra Azevedo ???? (@tiamaoficial) January 17, 2023