Lurdes vai levar um tiro de Thelma após descobrir que Danilo é Domênico 

Foram anos de agonia para Lurdes (Regina Casé) e meses de espera para o público de Amor de Mãe. Ao longo de toda a novela, uma pergunta conduziu a trama: "Onde estará Domênico, meu filho?" Agora, com a volta dos capítulos inéditos da trama escrita por Manuela Dias, ela, enfim, vai descobrir que seu menino está vivo e morando bem pertinho.

Infelizmente, isso ainda não quer dizer um final feliz. Até porque quando Thelma (Adriana Esteves) está envolvida na história, tudo pode acontecer - Rita (Mariana Nunes) e Jane (Isabel Teixeira) que nos digam. Com Lurdes não seria diferente... Assim que Lurdes descobre que a amiga comprou Domênico (Chay Suede), vai procurar a outra, cada vez mais desequilibrada, para tirar tudo a limpo. É então que Thelma começa a armar mais um plano para impedir que mãe e filho se reencontrem.

No meio desse plano, o clima esquenta. Lurdes percebe que está sendo vítima de uma armação e confronta Thelma. As duas brigam, até que... Lurdes leva um tiro!

Confira a seguir o que acontece nesta semana na novela Amor de Mãe, a única da Globo que voltou com capítulos inéditos.



Segunda (22)

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi atropelada. Vitória planeja uma festa de aniversário para sua mãe, mas estranha o comportamento de Natália. Danilo encontra Camila, que é socorrida. Vera se recusa a contar para Vitória e Miranda sobre doença. Álvaro se prepara para retomar a presidência da PWA. Magno revela a Leila seu relacionamento com Lídia. Camila fica com sequelas do acidente. Leila cobra que Belizário liberte Penha. Thelma confronta Álvaro sobre o fracasso de seu plano contra Camila. Betina confirma com Matias o apoio da PWA ao hospital. Joana desabafa com Danilo sobre o estado de Nuno. Raul decide investir pessoalmente no apoio ao enfrentamento da pandemia. Danilo faz uma proposta a Nuno. Nuno revela a Danilo que Thelma perdeu seu filho durante o incêndio.

Terça (23)

Nuno confunde as informações sobre a infância de Danilo. Álvaro trama com Lucas um plano para retomar a presidência da PWA. Davi e Érica se aproximam, e Lurdes aconselha a filha. Ryan sofre ao ler o livro de Marina. Danilo sonda Thelma sobre o incêndio. Carol insinua que Natália deve contar a Vitória e Miranda sobre a doença de sua mãe. Álvaro contrata Farula para sua Fundação, e Sandro alerta o amigo. Ryan procura Marina. Marina se declara para Ryan. Vitória entrega a Lurdes uma lista de pacientes que deram entrada no Hospital do Passeio no ano em que Domênico foi vendido. Lurdes descobre que Danilo é Domênico.

Quarta (24)

Lurdes confronta Thelma. Camila e Danilo se desesperam ao saber que Caio precisará de uma cirurgia de emergência. Thelma convence Lurdes a aguardar a situação de Caio para revelar a verdade a Danilo. Magno e Érica estranham o comportamento de Lurdes. Thelma se desespera com a possibilidade de perder Danilo. Sandro alerta Farula sobre Álvaro. Lurdes se emociona ao falar com Danilo, e Camila desconfia. Álvaro arma contra Sandro usando Farula. Natália se preocupa com o sumiço de Márcia. Sandro ajuda Farula, mas ambos são rendidos pelo seguranças.

Quinta (25)

Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica alerta Verena sobre os crimes de Álvaro envolvendo seu nome. Marina e Ryan namoram. Álvaro afirma que deseja a presidência da PWA em troca de não registrar queixa contra Sandro. Danilo garante a Thelma que encontrará sua mãe biológica. Lídia ajuda Brenda a dar prosseguimento a seu tratamento, mas Leila se enfurece. Lídia contorna a situação com Leila, e Magno a admira. Érica e Davi finalmente ficam juntos. Raul abre mão da presidência da PWA em nome de Álvaro. Caio tem alta do hospital. Érica se preocupa com a integridade física de Davi.

Sexta (26)

Os filhos de Lurdes estranham a ausência da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar Davi e interromper seu protesto contra a construção do Condomínio da Floresta. Penha reclama de Belizário com Leila. Carol cobra que Durval divida com Natália os custos de sua escola. Leila revela a Penha que Belizário não está fazendo nada para ajudá-la. Vitória conta a Érica sobre a lista de pacientes do Hospital do Passeio que deu para Lurdes. Garnizé conversa com Davi sobre a chantagem de Álvaro. Natália revela a Miranda e Vitória sobre a doença da mãe.

Sábado (27)

Benjamin tem um plano para Davi escapar da chantagem de Álvaro. Vitória sofre com a doença de Vera. Penha descobre uma forma de sair da prisão e pede ajuda a Leila. Leila despista Belizário e pega o dinheiro que Penha escondeu. Betina avisa a Sandro que precisará de ajuda médica. Matias confessa suas traições para Miranda, que decide deixar a casa com os filhos. Penha consegue fugir e agradece a Leila. Belizário desconfia de que Leila saiba do paradeiro de Penha.