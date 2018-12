Lusaca e Vitória ficam no 0x0 no jogo de ida da final do Baianão

Lusaca e Vitória não saíram do 0x0 no primeiro jogo da final do Baianão feminino, na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Armando Oliveira, em Camaçari. Apesar do placar sem gols, as duas equipes fizeram um jogo bastante movimentado.

A chance mais clara do duelo foi do Vitória. Com a atacante Roqueline, o rubro-negro acertou a trave da goleira Ana Paula, aos 28 minutos do primeiro tempo. Roqueline, no entanto, vai ser baixa para o segundo jogo. Ela recebeu o cartão vermelho aos 46 minutos do segundo tempo e vai cumprir suspensão.

O jogo da volta será no próximo sábado (8), às 15h10, no Barradão. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. O Lusaca é o atual campeão Baiano. Já as Leoas levantaram o caneco em 2016.