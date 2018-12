Lusaca e Vitória se enfrentam pela final do Baianão Feminino

A decisão do Campeonato Baiano de Futebol Feminino começa nesta quarta-feira (5) com uma partida que, em 2019, será o maior clássico do estado. O Lusaca recebe o Vitória, às 15h, no estádio Armando Oliveira, em Camaçari.

Segundo acordo firmado em novembro, a equipe do Lusaca se tornará o time de futebol feminino do Bahia a partir de janeiro. Ou seja, a decisão será uma prévia dos Ba-Vi pelo estadual de 2019.

As duas equipes sobraram no Campeonato Baiano. Ambas chegam invictas à final: as meninas do Lusaca têm seis triunfos e dois empates. Já as do Vitória chegam à decisão com 100% de aproveitamento.

Mais do que isso: Lusaca e Vitória são verdadeiras máquinas de fazer gols. A equipe mandante desta quarta-feira balançou as redes 21 vezes em oito jogos. As Leoas têm uma marca bem mais impressionante: 86 gols em oito partidas.

Nas semifinais, ambos os times passaram por placares apertados. O Vitória eliminou o Jequié por 1x0, mesmo placar de Lusaca x Feira de Santana.

O Lusaca é o atual campeão baiano, vencendo o Jequié na decisão de 2017. Já o Vitória faturou o título em 2016.

Personagens

A artilheira do Lusaca é Maria, autora de nove gols. Em casa, ela promete mais uma atuação em alto nível: "Estamos confiantes, porque trabalhamos duro até aqui e vamos em busca desse bi-campeonato".

Um dos destaques do Vitória é Ronaldinha. A atacante, que foi destaque das Leoas na campanha do Brasileiro de 2017, retornou ao clube em setembro depois de defender o Vitória de Santo Antão-PE: "Estou muito feliz de voltar ao Vitória e já disputar uma final do Baianão. Já joguei contra o Lusaca na Copa do Nordeste e o time é bom. Precisaremos de mais atenção para conquistar o título".

A meia Milena, autora de oito gols na competição, também confia no título do Vitória: "Tivemos dois dias de preparação após a semifinal e o professor aproveitou pra corrigir alguns erros, além de armar o time de acordo com alguns pontos fortes das adversárias. Estou muito confiante para os dois jogos. Estávamos jogando só em sistema de ida e, agora, serão duas partidas. Precisamos do apoio da torcida".