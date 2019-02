Luta contra o racismo dá o tom de curta-metragem com Lazzo e Don L

A luta contra o racismo e o cansaço gerado por esse enfrentamento dão o tom do curta-metragem A Voar, trabalho do fotógrafo baiano Matheus Leite que foi divulgado nesta terça-feira (19). Com narração do cantor Lazzo Matumbi e música do rapper Don L, o vídeo tem atuações de Heraldo de Deus e Isabelle Cruz, cuja interpretação representa o desgaste e a esperança frente ao futuro.

O despertar para a realização do curta, conta Leite, 28 anos, se deu a partir do caso envolvendo o ator do Bando de Teatro Olodum, Leno Sacramento, baleado pela polícia em Salvador, em junho do ano passado. Com roteiro, direção e o texto de Leite, o vídeo de três minutos faz uma menção sutil ao episódio: "A escolha de Heraldo para interpretar esse papel veio pelo fato de ele ser um ator baiano, negro, amigo de Leno, e que também ficou muito mal com o caso".

Apesar de colocar a negritude em primeiro plano com um tom esperançoso, o vídeo denuncia o preconceito. "Um dia você vê um homem negro sendo tratado como ladrão porque comprou dois tênis à vista para os filhos, no outro você vê um colega que foi baleado pela polícia enquanto ia de bicicleta para o trabalho. Por mais que você lute, o racismo não para e atinge desconhecidos, pessoas próximas ou mesmo alguém de destaque", diz Matheus Leite.

O fotógrafo explica que "se no corpo de Heraldo se manifestam o cansaço e as marcas de quem já estancou tantas lutas - sua pele traz a célebre frase 'I Have a Dream', de Martin Luther King, marco do Movimento Americano pelos Direitos Civis -, a chegada de Isabelle Cruz é sintoma do fôlego que a militância necessita para se manter viva". "Passado, presente e futuro se misturam, assim como a força e o cansaço, para continuar gerando algo potente", defende.

As escolhas de Lazzo para a narração e de Don L para a trilha também se relacionam ao propósito do vídeo. "De início, pensei em contar tudo isso somente com imagens e com a música 'Aquela Fé', de Don L, que foi a grande inspiração para tudo isso acontecer. Foi ouvindo ela que consegui expurgar e transformar todo sentimento em imagem", lembra o fotógrafo, ao destacar que só depois de ver o material filmado elaborou o texto que seguiu a mesma direção da mensagem visual.

"Pensei que a voz que narraria esse texto seria de uma pessoa mais velha e me veio Lazzo, a voz poderosa dele, a história dele, que há anos canta os versos 'E apesar de tanto não/ Tanta dor que nos invade/ Somos nós a alegria da cidade'", explica.