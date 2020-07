Luta entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje será no UFC 255

A luta pela unificação do cinturão dos pesos-leves (até 70kg), entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje, acontecerá no UFC 255, marcado para o dia 24 de outubro. O anúncio foi feito pelo presidente do Ultimate, Dana White, nesta terça-feira (28), em entrevista à CNN americana.

A ideia inicial era que o combate fosse atração do UFC 253, que será no dia 19 de setembro. Mas o pai de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, morreu na Rússia no último dia 3, vítima de covid-19. Abdulmanap tinha 57 anos e passou por complicações cardíacas em decorrência do novo coronavírus. Ele foi treinador do filho durante toda a sua vida. Com o falecimento dele, o UFC 253 ficou com Israel Adesanya x Paulo Borrachinha como luta principal.

Nurmagomedov, de 31 anos, é campeão dominante dos leves. Em seu cartel, tem impressionantes 28 vitórias em 28 lutas. Atleta da American Kickboxing Academy (AKA), costuma controlar seus oponentes com seu jogo de quedas. Seu último combate foi em setembro do ano passado, um triunfo por finalização contra Dustin Poirier.

Justin Gaethje, por sua vez, tem 22 conquistas e duas derrotas na carreira. Também com 31 anos, tem estilo extremamente agressivo e é famoso por nocautes. Ele vem de quatro vitórias seguidas, sendo a última em maio deste ano, na disputa pelo cinturão interino contra Tony Ferguson. O adversário foi nocauteado no quinto assalto.