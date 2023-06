Luta entre Mayweather e neto de mafioso acaba em pancadaria; veja

O que era para ser uma simples luta de exibição entre Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores da história, e John Gotti III, neto de um famoso mafioso dos Estados Unidos, terminou em pancadaria generalizada. Teve de tudo: troca de ofensas, encerramento antes da hora, socos fora do combate, equipes no ringue e até escolta dos lutadores, dado o tamanho do tumulto.

A promessa era que o duelo, que aconteceu na Flórida, no último domingo (11), tivesse oito rounds de dois minutos. Ninguém seria declarado vencedor, já que a luta não contava com uma equipe de juízes para contabilizar os pontos. Mas tudo acabou no fim do sexto round.

Antes mesmo do início, o clima já era quente. Em um ambiente favorável a Gotti, Mayweather partiu para cima do rival desde o começo, abusando das provocações. O neto do mafioso retribuiu, e a luta passou a ficar marcada pela troca de obscenidades.

O trash talk continuou até o sexto round, quando o árbitro Kenny Bayless alertou ambos sobre o comportamento inadequado no ringue. Disse que não toleraria mais e ameaçou, inclusive, encerrar caso os dois continuassem. Dito e feito. Assim que o combate foi retomado, as provocações se mantiveram e o duelo foi paralisado.

Foi aí que Gotti perdeu a cabeça. O neto do mafioso partiu com tudo para cima de Mayweather, dando início à confusão generalizada. Ele cercou o rival e emendou uma série de socos fora de combate para, de fato, agredir o ex-pugilista. Membros das equipes dos dois lutadores invadiram o ringue e trocaram agressões, verbais e físicas.

A confusão foi generalizada, a ponto de Mayweather e Gotti serem escoltados para fora do local. Mesmo assim, a briga ainda continuou. Veja: