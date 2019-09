Luta principal do UFC no México é suspensa após dedada em Stephens

Uma das lutas mais esperadas entre os pesos-penas teve que ser cancelada após uma dedada. Isso mesmo. Uma dedada suspendeu a luta entre Yair Rodríguez e Jeremy Stephens.

Uma dedada não-intencional do mexicano no olho do americano interrompeu a luta depois de 15 segundos do início. Depois de esperar alguns minutos, Stephens não conseguia abrir os olhos e o árbitro decidiu suspender a partida.

"Me desculpem. Não esperava que isso fosse acontecer. Não culpo Jeremy. Me preparei muito para essa luta, nós dois gastamos muito dinheiro e muita energia. É muito frustrante. Prometo que voltarei logo. Jeremy, me desculpe. Estou interessado em qualquer luta que me deem. é por isso que me preparo. Sou o número sete do mundo, e luto contra quem for. Vamos fazer essa luta de novo", disse Yair Rodríguez após a luta.

A luta começou com Rodríguez acertando um chute alto, e em seguida dando uma dedada não-intencional no olho de Stephens. Como o americano não conseguiu abrir o olho, um médico foi chamado. Após a suspensão, o público se revoltou e começou a atirar copos no octógono. A equipe de segurança agiu rápido, escoltando Stephens para fora do local, e protegendo Rodríguez.