Lutador Cara de Sapato é confirmado no BBB23: 'Viciado na adrenalina'

O lutador de MMA Antonio Carlos Junior, mais conhecido como Cara de Sapato, foi confirmado nesta quinta-feira (12) como participante do 'camarote' da próxima edição do Big Brother Brasil. Depois de oito anos no UFC, ele atualmente compete na PFL (Professional Fighters League). O atleta é de João Pessoas, mas cresceu em Salvador.

Desde pequeno, Cara de Sapato era incentivado pelos pais a praticar esportes. Aos 14 anos, ele tomou gosto pelo jiu-jitsu.Pela modalidade na qual é faixa preta, foi campeão brasileiro dez vezes, campeão sul-americano, panamericano e bicampeão mundial.

Em 2013, fez a migração para o MMA e começou a lutar em eventos no Nordeste do Brasil. Estreou em palcos nacionais em 2014, em um reality show do qual se sagrou campeão, dando início à carreira nas artes marciais mistas. Em 2021, ganhou seu primeiro e único cinturão competindo pela PFL na categoria meio-pesado. O apelido “Cara de Sapato” foi dado por um professor ainda na época do jiu-jitsu.

O atleta diz que é uma pessoa tranquila e brincalhona, buscando levar a vida de uma maneira leve. “Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar”, diz

Ele afirma ainda que tem facilidade para fazer amigos e é namorador. Ele entra no reality solteiro e no que define como melhor fase da sua vida. Cara de Sapato conta que sempre pensou em participar do BBB, mas a carreira sempre esteve em primeiro plano, até decidir se lançar ao desafio esse ano.

"Sou viciado na competição, na adrenalina, e vi que esse era o momento de entrar no reality. Vou estar exposto e completamente fora da minha zona de conforto, e isso vai me evoluir como atleta e pessoa”, considera.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.