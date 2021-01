Lutador do UFC é preso após suspeita de ter esfaqueado as irmãs

O lutador mexicano Irwin Rivera, integrante da divisão dos pesos-galos do UFC foi preso na quinta-feira (7) por duas acusações de tentativa de assassinato. Rivera é suspeito de ter esfaqueado suas irmãs.

De acordo com o boletim de ocorrência da polícia americana, uma das irmãs foi encontrada sangrando, com marcas nas costas, na cabeça e no braço. Em sequência, sua outra irmã foi encontrada dentro da casa do atleta, coberta de sangue e com diversos ferimentos.

Rivera, de 31 anos, atualmente encontra-se sob custódia no centro principal de detenção de West Palm Beach, na Flórida (EUA) e não recebeu fiança. De acordo com seus empresários, o lutador estava apresentando sinais de estar sofrendo problemas de saúde mental.

O UFC se pronunciou sobre o ocorrido, afirmando que está ciente do fato e que as acusações são "extremamente procupantes". Confira abaixo a nota da organização na íntegra.

"O UFC está ciente do recente incidente envolvendo Irwin Rivera e subsequentemente recebeu informação de seus agentes que ele vem exibindo comportamento consistente com problemas de saúde mental. As alegações são extremamente preocupantes e a organização está atualmente recolhendo informações adicionais. A investigação está em andamento e quaisquer potenciais próximos passos, incluindo ações disciplinares ou atenção médica, serão determinados após sua conclusão. O UFC informou a equipe de Rivera que não vai oferecê-lo uma luta neste momento".