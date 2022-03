Lutador erra alvo e nocauteia árbitro em combate de MMA; vídeo

Uma cena inusitada aconteceu nesta quinta-feira (10), durante uma competição de MMA disputada no Barein. Uma das semifinais da Supercopa Internacional por equipes tinha Irlanda e México como adversários, mas quem se deu mal em uma das lutas foi o árbitro.

Durante um dos embates, um representante mexicano tentou aplicar um chute alto no adversário. O golpe, porém, acertou em cheio a cabeça do juiz Scott Marhardt, que caiu nocauteado no tatame. O duelo foi paralisado imediatamente, mas o árbitro conseguiu e recuperar e mediar o confronto até o fim.

Para o azar do lutador mexicano, quem levou a melhor foi a Irlanda, que avançou à final, marcada para o próximo sábado (12). O rival será o vencedor da luta entre Cazaquistão x Tadjiquistão.

Ao todo, 8 países participam da Supercopa Internacional de MMA, que reúne apenas lutadores amadores. Cada país possui nove competidores, entre homens e mulheres. O vencedor ganha 100 mil dólares (cerca de R$ 503,2 mil), enquanto o vice-campeão leva 75 mil dólares (R$ 377,4 mil) e o terceiro colocado 50 mil embolsa dólares (R$ 251,6 mil).