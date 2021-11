Lutador faz cirurgia para retirar testículo após golpe em treino

O que parecia ser um simples treino para o lutador de MMA Christian Lohsen acabou se tornando um momento de preocupação e espanto para o atleta e para seus fãs. O norte-americano de 26 anos publicou em suas redes sociais que sofreu um acidente inusitado durante um treinamento, quando uma forte joelhada atingiu seus testículos e resultou no rompimento de um deles.

O resultado foi uma cirurgia para remover um deles, que deve afastar o lutador dos octógonos. Na foto onde anuncia o acidente sofrido, ele afirma que está bem e que agora vai descansar em casa. A boa notícia para Christian é que, mesmo com a retira de um dos testículos, os médicos informaram que a produção de testosterona dele não será afetada e que o atleta ainda poderá ter capacidade de ter filhos.



No meio disso tudo, ele ainda arranjou espaço para brincar com os fãs e disse que "mas se eu perder o outro, entretanto, é uma história diferente, então de agora em diante se você me bater no meu último testículo, não somos amigos", escreveu na publicação.

Logo após a repercussão da notícia, Lohsen fez outro post agradecendo pelo apoio dos fãs e de pessoas desconhecidas e disse que se surpreendeu com a quantidade de notícias sobre o seu incidente nada típico."Antes de mais nada, quero agradecer a todos por seus votos de boa sorte. -Eu não recomendo para ninguém passar por isso... mas como estou preso no sofá enquanto me recupero, achei uma loucura quantos artigos, comentários e fóruns vi sobre o que aconteceu. Tenho visto o apoio remoto de pessoas que não conheço e também uma tonelada de boas piadas que me deram uma boa e muito necessária risada hoje. Obrigado a todos que estão enviando boas vibrações! Vou me recuperar e estar de volta!", diz a legenda de Christian, que ainda agradeceu o companheirismo da esposa, Megan.