Lutador quebra cinco costelas e perfura pulmão de rival com chute

A participação de Chance Rencountre no Bellator 274 durou apenas 38 segundos. O americano foi nocauteado de forma relâmpago por Andrey Koreshkov, ex-campeão dos pesos meio-médios (77 kg), após receber um chute brutal na linha da cintura. O impacto do golpe foi tão grande que causou múltiplas lesões no lutador.

Segundo a equipe de Rencountre, ele teve cinco costelas quebradas, um pulmão perfurado e um rim machucado. O americano terá que passar por cirurgia, e não sabe quando estará apto para voltar a atuar.

Rencountre e Koreshkov se enfrentaram no sábado (19), em Connecticut, nos Estados Unidos. Logo no começo do combate, o russo desferiu um potente chute rodado, que acertou o americano na altura do abdômen. Ele ainda recebeu outros golpes, até o juiz interromper o combate. Em seguida, o lutador foi encaminhado a um hospital.

???? Vintage Koreshkov!????????



The spinning back kick once again gets the job done for The Spartan! ⚔️



Watch #Bellator274 LIVE on @SHOSports. pic.twitter.com/Tk24syPPbj — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 20, 2022

Rencountre fez uma postagem no Instagram agradecendo o apoio de seus seguidores e da equipe do Bellator, e ainda brincou com a situação.

“Me sentindo bem animado para um homem com cinco costelas quebradas, um pulmão perfurado metade cheio de sangue e um rim machucado. Não foi do jeito que eu imaginava o meu retorno ao Bellator, mas parabéns para Koreshkov e um grande obrigado para toda a equipe do Bellator por todo trabalho duro tanto no pré quanto no pós-luta. Estou me sentindo muito bem cuidado. M*** acontecem. Obrigado a todos pelo apoio e votos de melhoras. Vou colocar um pouco de metal enrolado em minhas costelas e voltar como Wolverine com o esqueleto de adamantium”, escreveu.