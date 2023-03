Lutador tenta atacar juiz após ser nocauteado em 8 segundos; veja

Um episódio curioso marcou o UAE Warriors 39, torneio de MMA realizado em Abu Dhabi no último fim de semana. Tanto pela rapidez em uma das lutas quanto pelo que aconteceu logo depois do combate ser finalizado.

Rustem Kudaybergenov, do Cazaquistão, não tomou conhecimento de Ilkhom Nazimov, do Uzbequistão, e acertou um golpe certeiro de direita, em apenas oito segundos. O cruzado foi tão forte que nocauteou o lutador, fazendo ele passar alguns segundos no chão do ringue. Só que Nazimov, quando acordou, não percebeu o que havia acontecido, e quis retomar a luta.

Ainda grogue, Nazimov partiu para cima do juiz, tentando acertá-lo com socos e chutes. Enquanto isso, o árbitro, Daniel Movahedi, se defendia ao máximo dos golpes, ao mesmo tempo em que tentava acalmar o uzbeque. Aos poucos, o lutador de 27 anos foi se tranquilizando, até se acalmar. Já Kudaybergenov vibrava com a vitória.

Veja toda a cena: