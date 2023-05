Lutadora de jiu-jítsu denuncia ex-marido após violência doméstica e ameaça de morte

Conhecida por ser uma das lendas do jiu-jítsu, Gabi Garcia mostrou aos seguidores que tem vivido momentos de terror ao longo dos últimos dois anos. A lutadora expôs o ex-marido, Bruno Almeida, por violência doméstica, ameaça de morte e golpe.

No Instagram, ela exibiu diversas fotos, vídeos e prints de conversas que Bruno fez e enviou para ela. Em uma das imagens, é possível ver Gabi ensanguentada, com o nariz machucado após uma suposta briga com o ex-marido.

"Eu não acreditava que isso poderia acontecer, que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu antes de estar comigo e após. (...) Mesmo com a protetiva e a Lei Maria da Penha do meu lado, ele não parou!. Foram 19 fraudes nos meus cartões, 3 bancos em que ele fechou minhas contas, chegar em casa e não ter água, luz, desviar dinheiro dos meus pagamentos", explicou Gabi.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Além do relato, ela ainda exibiu as diversas ligações que o ex-marido fez, além de ameaças constantes que recebeu de outros números que a lutadora desconfia ser do ex-marido.

As ameaças pioraram depois que a lutadora informou aos seguidores que estava solteira. Bruno disse que iria soltar os vídeos que gravou da ex-esposa nua na internet.

"Rapaz, tu pede. Postando feliz e falando que é solteira? Nunca vou assinar, mas não quero esse nome de merda. Quero as casas. Vai lutar machucada? Rapaz apaga tudo ou solto na mídia vídeos seus pelada. Burra. Não percebia o telefone filmando? Acha que eu não ia ter nada contra você? Acha que eu esquecia meu telefone no banheiro? Até cagando vão ver você, rapaz!", ameaçou.

O pai de Gabi também recebeu ameaças de morte. Atualmente, a lutadora brasileira mora nos Estados Unidos, onde tem academias. Nas redes sociais, a atleta informou que denunciou o ex-marido e o Ministério Público está ciente da situação.