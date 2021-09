Lutadora de MMA provoca adversária com vibrador na hora da encarada; assista

Duas lutadoras da Polônia, Ewa Brodnicka e Aniela "Lil Masti" Bogusz, deram um novo significado ao momento em que as adversárias se encaram depois da pesagem. Uma série de 'baixarias' protagonizadas pelas atletas marcou a preparação do High League, competição promovida pela organização polonesa de MMA.

Como forma de provocar Boguzs, dona de um canal de conselhos sexuais no Youtube, Brodnicka levou consigo um vibrador para a encarada. Durante o momento, a atleta ofereceu o objeto a Lil Masti, que não gostou da atitude da rival e respondeu com tapas e chutes. Os seguranças precisaram intervir na situação para evitar que a luta começasse ali mesmo.

Assista abaixo em vídeo do twitter do Dama de Ferro, voltado para lutas femininas de MMA:

Tapa na cara, chute, e até UM VIBRADOR, teve de tudo nessa encarada entre Ewa Brodnicka x Lil Masti, na pesagem do evento polonês High League. Duelo válido pela categoria peso pena feminino. pic.twitter.com/XFSu0b7Q7i — Dama de Ferro MMA (@damadeferromma) August 31, 2021





No final das contas, Lil Masti venceu a luta por nocaute técnico no terceiro round e manteve a invencibilidade na carreira. São três vitórias em três confrontos. A criadora da confusão, Ewa Brodnicka, vinha de 20 vitórias seguidas no boxe e estreou no MMA com derrota.

A poucos quilômetros dali, mas em Belarus, outra briga fora dos padrões aconteceu antes de uma luta. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um lutador acerta uma joelhada no queixo do adversário, fazendo-o cair para trás. Não se sabe quem são os envolvidos no incidente, nem se a luta no Zames Fight Clubs, torneio previsto para acontecer em Minsk, de fato aconteceu.

Na maioria das vezes, as 'encaradas' entre os atletas não passam de provocações leves e empurrões. Alguns casos chamam a atenção pela criatividade. Após ser chamado de 'mascarado' por Vitor Belfort, Anderson Silva usou uma máscara na pesagem antes do duelo com o compatriota. Jessica 'Bate-Estaca' agiu diferente e ofereceu uma flor à adversária Rose Namajunas. E por fim, Ion Cutelaba, lutador da Moldávia, encarou o americano Jonathan Wilson no UFC Portland, em 2016, pintado de 'Incrível Hulk'.