'Lutamos o jogo todo', comemora Gilberto após triunfo sobre o CSA

A apresentação do Bahia diante do CSA, na noite desta quarta-feira (19), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pode ser resumida pela eficiência. O tricolor não fez um bom jogo na capital alagoana, mas aproveitou bem as chances que teve e venceu os donos da casa por 2x0 pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Um dos autores dos gols, o atacante Gilberto vibrou após a partida. O camisa 9 anotou o quinto gol em sete jogos e é o artilheiro isolado do Bahia na temporada.

“Fico feliz, a gente lutou por esse resultado. Jogo contra um time que não vem bem, mas se propõe a jogar, tem um nivel técnico bom. Tínhamos que fazer o resultado, fizemos. Agora temos que focar no próximo compromisso, jogo pela Sul-Americana e temos que passar”, disse Gilberto.

O atacante ainda lembrou que no ano passado viveu um período de seca e explicou que segue trabalhando forte para aproveitar as chances lá na frente.

“Futebol traz muita coisa repentina e tudo muda de uma hora para outra. É sempre bom marcar e ajudar a equuipe, mas essas coisas (seca de gols) são normais”, analisou o jogador.

Capitão do Bahia, Lucas Fonseca foi outro que comemorou a primeira vitória fora de casa. Segundo ele, o Esquadrão ainda precisa evoluir em alguns aspectos para a sequência do ano.

Quem está no futebol no dia a dia sabe que para o externo o resultado é muito importante. O resultado é a consequência do trabalho do dia a dia. Temos evoluído em algumas coisas e temos que continuar trabalhando. Sabemos que o primeiro semestre é muito competitivo e o resultado é dentro de campo”, disse o zagueiro.