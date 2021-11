Luto: morre Lia Mara, atriz, diretora e ex-professora da Ufba

Uma das primeiras damas do teatro baiano, a atriz e diretora Lia Mara morreu na madrugada de domingo (21) para segunda (22), aos 95 anos. Elieth Leal D'Araujo também foi professora da Escola de Teatro da UFBA, onde lecionou disciplinas ligadas à Expressão Vocal e Dicção até 1982 - até por isso, era conhecida como a 'Senhora da Voz'.

Na década de 1970, ela se consagrou como a protagonista do espetáculo A Casa de Bernarda Alba, dirigida por José Possi Neto, um dos marcos da cena local com grande repercussão em Salvador e em São Paulo.

Formada em direção teatral, Lia Mara trabalhou com outros grandes diretores, sobretudo os que atuaram na capital baiana nas décadas de 1950 e 1960, dentro do circuito universitário de vanguarda da época do reitor Edgard Santos. A lista inclui nomes como o maestro alemão Hans Koellreuter, o diretor americano Charles McGaw e o encenador pernambucano Martim Gonçalves, fundador da Escola de Teatro da então Universidade da Bahia.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro lamentou o falecimento da professora. Segundo Guerreiro, Lia Mara era "lenda de nossos palcos, uma figura excepcional. Reunia força, talento e uma capacidade de, como professora de voz, arrancar desempenhos surpreendentes de artistas e políticos. Vai fazer falta, com sua coragem e irreverência".

Em nota, a Etufba afirmou que “Lia Mara soube conduzir turmas de alunos-atores, formando-os de maneira que pudesse exercer suas funções no palco, de forma técnica e expressiva. Competente, entusiasmada e acolhedora, transmitia seu saber pontuando-o com sonoras gargalhadas, que inebriava a todos em sala de aula e fora dela”.

Além da atuação nas artes cênicas, Lia Mara foi também uma das primeiras fonoaudiólogas em Salvador, preparando profissionais de arte e de outras áreas para o melhor uso da voz, além de prestar consultoria a empresas na área de comunicação e expressão vocal.

Lia não tinha filhos, mas cinco sobrinhos muito próximos: Carlos, Beto, Milton, Rejane e Regina. O corpo da atriz foi sepultado nesta segunda (22), no Cemitério do Campo Santo.