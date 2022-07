Luva de Pedreiro busca passaporte e presente de Neymar na casa de Allan Jesus

Após romper com o Allan Jesus, Luva de Pedreiro precisou voltar até a casa do ex-empresário, no Rio de Janeiro, para resgatar uma série de itens pessoais. De acordo com o Uol, a lista inclui, ao total, 34 pertences. Entre eles tinha, por exemplo, um par de chuteiras dado por Neymar e até o passaporte do influenciador.

A "operação de resgate" aconteceu algumas semanas atrás, antes do baiano viajar para o Marrocos. No Rio também estavam outros objetos pessoais dos pais de Iran Santana Alves, Seu Vadinho e Dona Biza. O carregamento foi levado para o Recife, onde a família está morando em uma mansão.

Todos os "recebidos" que o influencer acumulou estavam estavam no Rio porque ele passou a ficar mais tempo na cidade do que na Bahia, segundo explicou Allan Jesus em entrevistas recentes.

Além do passaporte, uma série de documentos estava com o empresário, como CPF, comprovante de vacinação e um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também haviam diversas peças de roupa, incluindo camisas de times como Palmeiras, Borussia Dortmund, Sport e Tigres-MEX. Até duas luvas de MMA dadas por Rodrigo Minotauro estavam na relação.