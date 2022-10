Luva de Pedreiro encontra com The Rock e ironiza críticas: "Cadê o inglês?"

Iran Alves, o Luva de Pedreiro, ironizou as críticas por não saber inglês ao publicar um vídeo com o ator americano Dwayne Johnson, o The Rock. O influencer baiano foi criticado por não falar inglês na cerimônia de entrega da Bola de Ouro.

"Cadê o inglês? Encontrei The Rock. Rebato as críticas desse jeito. Aqui é Brasil. Não precisa falar inglês. Me criticaram por não falar inglês. Vão dizer o quê?", disse o influencer.

O encontro com o ator aconteceu na prévia do lançamento do filme Adão Negro, protagonizado pelo ator.

Críticas

O baiano Luva de Pedreiro desabafou, na quarta-feira (19), após ter recebido críticas por sua aparição na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

"Vim falar agora que todo mundo está dizendo que eu passei vergonha na entrevista, que eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês mesmo não parceiro e você que sabe, não desmereça ninguém, não desfaça de ninguém”, disse.

Luva de Pedreiro foi abordado por jornalistas durante o evento e respondeu perguntas em português.

"Momento histórico, graças a Deus, representando os brasileiros. Os brasileiros são os melhores do mundo, graças a Deus. Nunca desista dos seus sonhos, parceiros, vocês que estão me assistindo aí. Receba, caraca", disse o influenciador na chegada da cerimônia.