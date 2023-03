Luxemburgo desmente boato sobre morte em queda de helicóptero

Vanderlei Luxemburgo usou suas redes sociais para desmentir o boato de que estivesse no helicóptero que caiu na tarde desta sexta-feira (17), em São Paulo. O acidente provocou a morte de todos os quatro ocupantes, que ainda não tiveram suas identidades reveladas.

Em vídeo publicado no Twitter, o técnico, atualmente sem clube, disse estar "mais vivo do que nunca", e lamentou a fake news envolvendo seu nome.

"Olá, pessoal, aqui é o Luxemburgo. Está rolando uma fake news de que eu caí em um helicóptero e morri. É mentira, é fake. Estou aqui no Tocantins, em Palmas, não tem nada a ver comigo. A característica do fake é isso, criar tumulto na vida da gente, pessoas mais próximas passam mal, familiares", disse Luxa.

"Queria dizer que é fake news e estou mais vivo do que nunca. Vanderlei Luxemburgo só tem um, e estou aqui falando que sou eu. Um grande abraço, e obrigado a todos pela preocupação", completou.

Vanderlei Luxemburgo está sem time desde que foi desligado do Cruzeiro no fim de 2021. Foi a terceira passagem do técnico no clube, com oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 jogos na segunda divisão. Na época, ele tirou a Raposa da zona de rebaixamento à Série C, e encerrou em 14º, com 48 pontos.

O helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira (17) em Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e quatro pessoas morreram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, eram todos homens adultos e ocupantes da aeronave - o piloto e três passageiros.