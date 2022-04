Luxo sem igual: Maria Bethânia canta em casamento no Rio de Janeiro

Imagine ter Maria Bethânia declamando o “Soneto da Fidelidade”, de Vinícius de Moraes, em seu casamento? Ouvir sua voz interpretando “Magnificat” (“Canto de Maria”) e “Céu de Santo Amaro” diante de uma igreja lotada – e emocionada.

Essa a experiência que o casal de noivos Nina Mothé e Felipe di Biase e seus convidados viveram nesse sábado (02), durante sua cerimônia de casamento, realizada na Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A cantora é madrinha de Nina e de sua irmã gêmea, Júlia, filhas de sua produtora Ana Basbaum.



A festa do casamento aconteceu no Copacabana Palace e contou com shows de Toni Garrido e Mc Marcinho, além de cerimonial de Cristina Lips, que, em contato com o portal Alô Alô Bahia, revelou: “Um casamento único que ficará eternizado em nossas lembranças. Maria Bethânia, madrinha da noiva, cantou para os noivos e emocionou todos os convidados presentes à cerimônia na monumental joia barroca Igreja São Francisco da Penitência”. Nina usou vestido assinado por Carol Hungria.

Veja fotos:

