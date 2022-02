Luxuoso apartamento de Duda Mendonça no Corredor da Vitória é vendido

O apartamento que Duda Mendonça morava no Edifício Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, em Salvador, acaba de ser vendido, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia.

O imóvel onde o publicitário viveu por cerca de 20 anos foi considerado durante muito tempo como um dos maiores do país, com 1.200m2 de área total e 800m2 de área privativa.

Debruçado para a Baía de Todos-os-Santos, o apê possui piscina privativa. Duda Mendonça faleceu em agosto de 2021, em decorrência de um tumor no cérebro.

Leia mais em Alô Alô Bahia