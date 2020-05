Lyon quer cancelar fim do Campeonato Francês para evitar dívidas

A direção do Lyon, clube da elite francesa, não quer mais o fim do Campeonato Francês, anunciado há pouco mais de uma semana pela Liga de Futebol Profissional (LFP, na sigla em francês) e pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) por conta da pandemia do novo coronavírus. O objetivo é o de evitar o que considera um péssimo cenário para os times do país



"Como garantir que todos os clubes franceses vão poder terminar o ano sem falir? Como lutar com nossos concorrentes estrangeiros, que, em sua grande maioria, sabiamente escolheram esperar para retomar seus campeonatos? Como evitar que a diferença cresça ainda mais entre o futebol francês e todos os outros grandes países da Europa?", questionou o clube em um comunicado divulgado em seu site oficial.



O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, é um dos dirigentes que batalha contra a decisão dos líderes franceses do futebol de cancelar os jogos restantes da temporada devido aos riscos à saúde decorrentes da pandemia de covid-19.



O Campeonato Francês é, por enquanto, a única das maiores ligas da Europa que decidiu encerrar a temporada. O Campeonato Alemão, por exemplo, já definiu que neste sábado retomará o torneio e a Inglaterra e a Espanha pretendem concluir as suas competições a partir de uma data a ser definida.



"Ainda há tempo, até 25 de maio, de recuar e evitar um grande desastre para o Campeonato Francês", alertou o Lyon, destacando as perdas econômicas que enfraquecerão os clubes franceses e sua perda de competitividade em relação às outras equipes da Europa.