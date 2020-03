Lyu Árison, a Yolanda de 'Ó Paí, Ó', fala sobre batalha contra o câncer

Conhecido pelo papel da travesti Yolanda na filme Ó Paí, Ó, o ator Lyu Árison luta contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Há dois anos ele faz quimioterapia, e já está com sua última sessão marcada. "Depois vou seguir apenas com a revisão", comenta o ator de 41 anos.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Lyu lembra que passou por momentos muito difíceis. "Cheguei, inclusive, a pensar que morreria. Mas a doença regrediu e estou bem melhor", avaliou. Dentre as consequências da doença e do tratamento, a queda do cabelo, que ficou bem mais ralo.

O ator descobriu a doença na mesma época das filmagens de Ó Paí, Ó 2, em Salvador. Amigos de elenco, como Lázaro Ramos, Érico Brás e Dira Paes, estiveram presentes durante o tratamento, mesmo com Lyu afastado do trabalho. "Somos uma família muito unida e eles me deram todo o suporte possível. Muitos amigos estiveram presentes o tempo todo e prontos para me ajudar. Não cheguei a precisar de dinheiro, mas a força que me deram nos piores momentos não tem preço", diz.

Os trabalhos de Ó Paí, Ó 2 acabaram paralisados por questões burocráticas com a Ancine, mas, segundo Lyu, deverão ser retomados em breve."A Monique Gardenberg (diretora) me ligou e pediu para que eu avise quando estiver completamente apto para trabalhar. Estou quase pronto. Há algum tempo, tive dificuldades para andar, ainda mais com sapatos de salto alto, como os que a personagem usa", explica ele.

No filme, Yolanda é par romântico de Neuzão (Tânia Toko), outra personagem icônica da trama, cujo nome ainda é usado como referência ao bar que fica no Largo do Pelourinho. "Vira e mexe, alguém me pergunta se sou a Yolanda de 'Ó Paí, Ó'. Quando digo que sim, recebo muito carinho", comemora Lyu dez anos após o lançamento do filme. O último papel dele foi como o treinador de boxe Tinho Bahia na série Irmãos Freitas, disponível no Amazon Prime Video.