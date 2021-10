M. Night Shyamalan será o presidente do júri do próximo Festival de Berlim

O diretor M. Night Shyamalan foi designado como presidente do júri do 72º Festival de Cinema de Berlim, anunciaram os organizadores do festival nesta terça-feira (19). Previsto entre 10 e 20 de fevereiro, o festival de cinema europeu mais importante depois de Cannes e Veneza, acontecerá presencialmente, com público, enquanto sua edição 2021 foi quase exclusivamente online.

O cineasta americano de origem indiana, de 51 anos, ficou famoso para o grande público com seu thriller psicológico O Sexto Sentido, de 1999, que foi protagonizado por Bruce Willis e rendeu seis indicações ao Oscar. Desde então, dirigiu filmes de suspense, com conotações sobrenaturais, como Depois da Terra, Corpo Fechado, Fragmentado, Vidro e Tempo, do ano passado, aos quais soma-se a série de televisão Wayward Pines.

"Em seus filmes, criou um universo no qual medos e desejos estão muito próximos, em que os jovens não são somente personagens principais, são também motores para superar os medos", disse em um comunicado o diretor artístico do Festival de Berlim, Carlo Chatrian, que descreveu Shyamalan como "cineasta único".

Após a pandemia que afetou o festival na edição deste ano, os organizadores apostam no retorno do público nesta próxima ocasião. O prêmio principal do festival, o Urso de Ouro, foi concedido este ano a Bad Luck Banging or Loony Porn, uma sátira social do cineasta romeno Radu Jude.