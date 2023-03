Macaco rapta cachorro e foge pelos telhados na Índia; veja vídeo

Um macaco raptou um cachorro que caminhava por um mercado na cidade de Jaipur, na Índia, e fugiu com o animal no colo, pulando pelos telhados. O caso ocorreu no último sábado e foi filmado por pessoas que caminhavam pelo local.

Nas imagens, é possível ver o cachorro se mexendo para tentar se libertar, enquanto o primata permanece calmo e olhando para a multidão.

Com o cachorro em mãos, o macaco pulou para uma varanda, antes de desaparecer pelos telhados, contou reportagem no "Daily Star".

In broad daylight, a monkey kidnapped a puppy in Jaipur. pic.twitter.com/vhlmGaHBAu — Dal Baati Churma Rajasthani Surma (@Dal_Bati_Curma) March 17, 2023

Jaipur fica perto de uma grande colônia de macacos. Um de seus templos hindus foi apelidado de Templo do Macaco.