Machucado, Alex Telles se despede da Seleção e deixa o Catar

Fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho, o lateral esquerdo Alex Telles deixou a concentração do Brasil em Doha e voltou para a Espanha, onde mora e joga no Sevilla, para tratar a lesão.

Alex Telles acompanhou do estádio a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 4x1, que garantiu a Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (6), ele se despediu da delegação.

O lateral sofreu ruptura dos ligamentos do joelho durante a derrota do Brasil para Camarões, no último jogo da fase de grupos da Copa. Na ocasião, ele substituiu Alex Sandro, que havia machucado o quadril.

Alex Telles continuará o tratamento no Sevilla e pode ter que passar por cirurgia. Sem ele e com Alex Sandro machucado, Tite teve que improvisar o lateral direito Danilo na vitória sobre a Coreia do Sul.

Hoje, Alex Sandro treinou no campo e ficou mais perto do retorno ao Brasil. A expectativa é a de que ele seja liberado para enfrentar a Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final.