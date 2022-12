Machucado, atacante Neymar acompanha partida do Brasil no estádio

Em fase de recuperação de uma entorse no tornozelo, o atacante Neymar acompanhou do estádio a partida entre Brasil e Camarões, nesta sexta-feira (2), pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo.

Neymar esteve nas arquibancadas do Lusail ao lado de Alex Sandro e Danilo, que também estão machucados. Esse é o primeiro jogo que o atacante assiste no estádio. Contra a Suíça, ele teve febre e ficou no hotel da Seleção, em Doha.

Nesta sexta-feira, Neymar fez o primeiro treino com bola desde que se machucou. De tênis, ele participou de uma atividade específica sob os cuidados dos médicos da Seleção.

Tite e a sua comissão técnica mantêm a expectativa de contar com o jogador na partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima semana. Danilo e Alex Sandro também são cotados para voltar ao time.