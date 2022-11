Machucados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa

O Brasil perdeu dois dos seus titulares para os dois próximos jogos da Copa do Mundo, contra Suíça e Camarões, pela fase de grupos. Ambos pelo mesmo motivo. Tanto Neymar quanto o lateral direito Danilo torceram o tornozelo na partida de estreia, contra a Sérvia. A dupla fez exames de imagem nesta sexta-feira (25).

A entorse de Neymar parecia ser a única preocupação pós-jogo da comissão técnica, pois o atacante precisou ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo e estava com o tornozelo direito muito inchado. Mas Danilo, que ficou em campo até o final, também sofreu uma entorse. A diferença é que foi no tornozelo esquerdo.

A informação foi divulgada inicialmente pela rede Globo. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, garante o veto apenas contra a Suíça, mas confirmou que os exames apontaram lesões nos dois jogadores.

"Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, num edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para nós tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse Lasmar.

"Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição", afirmou o ortopedista.

O jogo contra a Suíça é o próximo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e está marcado para segunda-feira (28), às 13h de Brasília, no estádio 974, em Doha. Camarões será o último adversário pelo Grupo G, no dia 2 dezembro, às 13h, no estádio em Lusail. O Brasil lidera a chave, com três pontos após a vitória por 2x0, à frente da Suíça no saldo de gols - os suíços ganharam de Camarões por 1x0.

Sem Danilo, Danilo Alves deve ser o titular da lateral direita - o zagueiro Éder Militão também faz a função. Para o lugar de Neymar, Tite tem mais opções. Quem tem característica mais próxima para ocupar a mesma faixa do campo que o craque é Rodrygo. Ele é ponta de origem, mas por vezes joga mais centralizado, como Neymar tem feito.

Outra opção é colocar Fred ou Bruno Guimarães no time e avançar Lucas Paquetá. Fred é o antigo titular de Tite e mais forte na marcação. Bruno Guimarães é mais criativo e tem mais facilidade ofensiva. Entre os 26 convocados, há ainda Everton Ribeiro como meia.

Caso o Brasil avance na fase de grupos, disputará as oitavas de final no dia 5 ou 6 dezembro. A primeira data é se terminar como líder do Grupo G. A segunda é se passar em segundo lugar.