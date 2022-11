Machucados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos

O Brasil perdeu dois dos seus titulares para os dois próximos jogos da Copa do Mundo, contra Suíça e Camarões, pela fase de grupos. Ambos pelo mesmo motivo. Tanto Neymar quanto o lateral direito Danilo torceram o tornozelo na partida de estreia, contra a Sérvia. A dupla fez exames de imagem nesta sexta-feira (25).

A entorse de Neymar parecia ser a única preocupação pós-jogo da comissão técnica, pois o atacante precisou ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo e estava com o tornozelo direito muito inchado. Mas Danilo, que ficou em campo até o final, também sofreu uma entorse. A diferença é que foi no tornozelo esquerdo.