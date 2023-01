Madonna anuncia turnê para festejar 40 anos de carreira

Madonna deixou os fãs alvoroçados ao anunciar nesta terça-feira (17) a maior turnê de sua carreira, que se chamará Celebration Tour. A Rainha do Pop, 64, promete um repertório com seus principais hits em shows comemorativos em estádios e arenas ao redor do mundo. Por enquanto, só há datas nos EUA e na Europpa..

No Instagram, ela publicou o anúncio da nova turnê e em seguida um vídeo mostrando como a ideia começou, a partir de uma conversa com a comediante Amy Schumer, que desafiou a diva a fazer uma turnê com hits de toda a sua carreira. O vídeo ainda tem Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre.

A Celebration Tour começa no dia 15 de julho, com uma turnê que “destacará seu catálogo incomparável de músicas dos últimos 40 anos ou mais”, de acordo com o anúncio. Também irá “respeitar a cidade de Nova York, onde sua carreira na música começou”.

O anúncio da Celebration Tour (reprodução Instagram)

Produzida pela Live Nation, a turnê global de 35 cidades começará na América do Norte em 15 de julho na Rogers Arena em Vancouver, no Canadá, com paradas depois nos Estados Unidos nas cidades de Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles e outras antes de seguir para a Europa; lá, a Rainha do Pop deverá se apresentar em 11 cidades, incluindo Londres, Barcelona, ​​Paris e Estocolmo, e mais. A turnê terminará em Amsterdã em 1º de dezembro. Poor enquanto, ainda não há previsão de shows no Brasil. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir desta quinta-feira (20).

“Estou animada para explorar o maior número possível de músicas na esperança de dar aos meus fãs o show que eles esperavam”, diz Madonna no anúncio.

A última turnê de Madonna aconteceu em 2019, com a Madame X Tour, com uma temporada que enfrentou atrasos na produção e lesões no quadril e joelho dela.

Veja o vídeo em que a diva pop anuncia a turnê: