Madonna canta em português em Faz Gostoso, parceria com Anitta

Madonna liberou na madrugada desta sexta-feira (14) o álbum Madame X, que traz uma faixa em parceria com Anitta. As duas cantam juntas o funk Faz Gostoso. "É isso, Brasil. Madonna cantando funk. Hoje eu durmo realizada. Boa noite!", comemorou Anitta nas redes sociais. Na música, ela canta inglês, e a rainha do pop mundial fala português.

A música é uma regravação da cantora portuguesa Blaya Rodrigues, que ficou meses em primeiro lugar em Portugal. Anitta, chegou a colocar um trecho da música no show que fez no país, durante o Rock in Rio Lisboa.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Nas redes sociais, a brasileira falou ainda sobre sua emoção de cantar com Madonna. "Tudo que eu quero dizer hoje é OBRIGADA. Como eu falei pessoalmente, Madonna, se hoje eu me sinto livre, poderosa e forte para me expressar, expressar minha sexualidade e meu jeito de ser mulher é por causa de sua luta de muitos anos. Sua luta por liberdade mudou milhões e milhões de vidas, incluindo a minha. É uma honra fazer parte da sua história incrível de alguma forma", disse.

Anitta também agradeceu à rainha do pop por ajudar a levar o funk para o mundo, fortalecendo o segmento. "Ter uma pessoa lendária cantando um dos ritmos que mais sofre preconceito no meu país, dá forças a toda uma comunidade que achava que nunca seríamos respeitados por cantar o funk brasileiro em nosso próprio lugar. Obrigada por isso e obrigada por mudar minha vida me ensinando muitas coisas direta e indiretamente enquanto estivemos juntas. Eu quero aprender com você para sempre na vida", continuou.

O álbum Madame X tem 15 faixas e traz participação do cantor Maluma em duas músicas ('Medellín' e 'Bitch, I'm Loca'), além de Swae Lee em Crave, e Quavo em Future.





Ouça Faz Gostoso com a portuguesa Blaya: