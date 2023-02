Madonna é alvo de críticas por aparência no Grammy: “Está irreconhecível”

A cantora Madonna, de 64 anos, foi criticada por causa de sua aparência na cerimônia do Grammy Awards 2023, em Los Angeles, no último domingo (5).

Os fãs notaram que a Rainha do Pop estava com um rosto mais inchado do que em suas últimas aparições. Alguns creditaram a diferença a um suposto excesso de intervenções estéticas.

“O que a Madonna está fazendo com o rosto dela? Ela não precisava de tanto de plásticas e botox. Ela tem uma pela muito bonita”, opinou um internauta.

“O que o tempo fez com a maior cantora da minha geração? Madonna aparece de surpresa no Grammy e surpreende a todos com uma aparência irreconhecível ou estou exagerando?”, questionou uma terceira pessoa.

Na cerimônia do último domingo, Madonna introduziu a apresentação de Sam Smith e Kim Petras com a música Unholy, que ganhou a categoria de Melhor Performance de Pop em Dupla ou Grupo. Ela aproveitou a ocasião para fazer um discurso encorajador.

“Você estão prontos para um pouco de controvérsia? Aqui está o que aprendi depois de quatro décadas na música. Se chamam você de chocante, escandaloso, problemático, problemático, provocador ou perigoso, você definitivamente está no caminho certo”, disse.