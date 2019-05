Madonna é chamada de 'prostituta desesperada' por cantor de rock

A cantora Madonna foi chamada de "prostituta desesperada" pelo líder do grupo escocês alternativo Primal Scream, Bobby Gillespie. O músico criticou a participação de Madonna no Eurovision, festival de concurso de canções, realizado neste sábado (18), em Tel Aviv, Israel.

O evento tem sido marcado por tensões políticas. Isso porque a escolha de Tel Aviv foi criticada em razão do conflito entre israelenses e palestinos. "Madonna faz tudo por dinheiro, ela é uma total prostituta. Está desesperada por publicidade, por dinheiro. Nada contra prostitutas, mas a coisa se trata de normalizar o Estado de Israel e do seu desenroso tratamento ao povo palestino", disse Gillespie, de acordo com o "Metro".

O Instagram de Madonna já havia sido bombardeado por comentários contrários à sua ida a Israel. "Estou desapontado com o fato de você ir a Israel. Obviamente é mais importante para você publicidade do que o sofrimento do povo palestino", escreveu um fã. A cantora gravou um vídeo dançando logo em seguida.

A escolha de realizar o concurso musical criado em 1965 em Isareal aconteceu depois que Netta Barzila, israelense, venceu a última edição, em Portugal.