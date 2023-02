Madonna fala sobre as críticas que recebeu pela aparência: "Misoginia e etarismo"

Madonna, 64, rebateu os comentários e as críticas sobre a sua aparência na noite de premiação do Grammy, neste domingo (5). Irritada, a cantora fez um desabafo no Instagram com relação a polêmica foto em que aparece com o rosto inchado ao discursar no evento e reclamou da repercussão.

Com mais de 40 anos de carreira e muitos sucessos da trajetória para lá de criativa, a cantora explicou que a imagem foi distorcida e lamentou ter tido o discurso ofuscado por preocupação com estética.

"Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor e frescor de artistas como Sam Smith e Kim Petras, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre minhas fotos em close-up. Fotos tiradas com uma câmera de lente longa que distorceria a cara de qualquer um! Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos", disse.

Madonna também confidenciou que não se abalou com as críticas e até citou a música Break My Soul, de Beyoncé. A artista falou sobre seu pioneirismo em atitudes de liberdade feminina na música.