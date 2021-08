Madonna faz 63 anos! Relembre músicas que alcançaram o topo da Billboard

Quem apaga as velinhas nesta segunda-feira (16) é ela, a Rainha do Pop! Madonna está completando seus 63 anos e desde o início dos anos 80 rompe padrões impostos pela sociedade e acumula uma coleção de hits empolgantes.

Durante sua trajetória, iniciada em 1983 com o primeiro álbum (Madonna), até o último e mais recente trabalho (Madame X) em 2019, a artista faz uso de toda sua visibilidade e voz para pautar temas muito pontuais, como o sexo, gravidez na adolescência e feminismo, abrindo espaço para discusões (mais do que) necessárias.

Para celebrar o dia, a cantora viajou para Puglia, na Itália, com a família e alguns amigos e curtiu uma festinha íntima no luxuoso Hotel Bargo Egnazia, com diárias que chegam a € 7.746, o equivalente a R$ 47,9 mil na cotação atual.

Com mais de 300 milhões de discos vendidos em quase 40 anos de carreira, Madonna é definitivamente um dos ícones da cultura pop mundial. E, para celebrar a data em grande estilo, o Famosos e Celebridades separou 9 singles de sucesso que alcançaram o top da tão sonhada lista da Billboard. Confira:

Like A Virgin (1984)



Crazy For You (1985)



Live To Tell (1986)



Open Your Heart (1987)



Who's That Girl (1987)



Vogue (1990)



This Used To Be My Playground (1992)





Take a Bow (1995)



Music (2000)