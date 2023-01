Madonna inaugura projeto com três versões da revista ‘Vanity Fair’

A diva pop Madonna estrelou a capa da Vanity Fair e concedeu entrevista à revista, em que falou sobre diversidade, religião, feminismo e sexualidade. Ela completa 40 anos de carreira neste ano e, para comemorar, anunciou a turnê The Celebration Tour, que vai passar por 35 cidades, começando pela América do Norte.

O projeto Icon Issue, que juntou versões da revista em espanhol, francês e italiano, teve a rainha do pop como a primeira da iniciativa.

Luigi & Iango/Vanity Fair

Os fotógrafos Luigi & Iango assinam o projeto artístico que teve Madonna como pioneira e também contará com uma exposição em Milão, que está prevista para setembro deste ano.



Na sessão de fotos para a revista, a cantora simulou uma cena da última ceia de Jesus, mas apenas com mulheres. "Fui criada na religião católica e percebi que se a Igreja não conseguia ver meu trabalho de artista como algo positivo, isso era problema deles", afirmou. "Achei que seria interessante virar a mesa e encher Jesus de energia feminina, rodeado de discípulas. Gostei da ideia de brincar com essa contradição, que não é bem assim", completou.