Madrasta de bebê que ingeriu haxixe é transferida para presídio em Salvador

A madrasta do bebê que foi hospitalizado após ingerir haxixe, droga derivada da maconha, em Salvador, foi transferida para o Complexo Penitenciário da Mata Escura nesta terça-feira (13), de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A mulher, de prenome Andressa, foi presa no domingo (11) por ser a pessoa que estava com o bebê de 1 ano e 8 meses no momento da ingestão. O pai da criança, no entanto, admitiu ser o dono das drogas, e disse que comprou para levar a um evento. Na decisão judicial, a Justiça afirma que houve demora no socorro à vítima.

À TV Bahia, a avó materna da criança diz que o menino segue internado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9) e a jovem de 21 anos foi presa em flagrante, ao levar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos.

O pai do bebê, em entrevista à TV Bahia, defendeu a mulher, e disse que o quarto estava sendo arrumado para o menino e ele ficou na sala enquanto isso. "Como a gente estava com fome, fui no mercado, a droga ficou uma pequena quantidade que eu infelizmente comprei há umas duas semanas, para ir para um evento, não sou usuário constante, fumo de vez em quando. Infelizmente ocorreu essa fatalidade. Poderia ser uma kiboa, um remédio. Criança tudo que pega coloca na boca", lamentou o pai.

A madrasta teria colocado a criança no chão da sala e logo depois viu que o menino tinha pegado algo e colocado na boca. Ela logo ligou para o companheiro, que voltou da rua, seguido pelo irmão. "Ele (o bebê) estava meio sonolento e a gente notou que ele já tinha dormido, era preciso levar ele no hospital".

A avó da criança, que também não se identificou, disse à TV Bahia que acredita que talvez a madrasta não gostasse do antigo relacionamento do pai justamente por ele ter dois filhos - o que o pai nega. "Ela tem que pagar pelo que ela fez, meu neto podia ter morrido. Tudo que ela fez, ela fez pensado. Aproveitou que o pai saiu e deve ter dado a droga pro menino comer, ela é culpada. Ela tentou fugir dos policiais", afirmou a avó.