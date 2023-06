Madrasta de bebê que ingeriu haxixe tem prisão preventiva decretada

A madrasta do bebê que ingeriu haxixe, droga derivada da maconha, em São Marcos, Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, de acordo com decisão judicial assinada no domingo (11).

No ato, a juíza Josélia Gomes do Carmo justifica a prisão com o argumento de "garantia de ordem pública".

"O relatório aponta que o menor ingeriu cannabidiol. Entendo que pela gravidade dos fatos as medidas cautelares não são suficientes. [...] Ressalte-se que um menor de 1 ano de idade, jamais poderia ter acesso a drogas. Outrossim, houve demora no socorro à vítima", escreveu a juíza.

O caso foi na sexta-feira (9). O menino continua internado e a polícia segue a investigação do caso.

Em frente à equipe médica, enfermeiros, assistente social e policiais, Andressa, a acusada, disse “que estava sozinha com a criança e afirmou ser usuária de haxixe

juntamente com o pai da criança e que a droga estava em local fácil e engoliu a droga e passou mal; Que ela chamou o tio da criança e juntos levaram para a PA de São Marcos", diz decisão.

O pai do bebê, em entrevista à TV Bahia, defendeu a mulher, e disse que o quarto estava sendo arrumado para o menino e ele ficou na sala enquanto isso. "Como a gente estava com fome, fui no mercado, a droga ficou uma pequena quantidade que eu infelizmente comprei há umas duas semanas, para ir para um evento, não sou usuário constante, fumo de vez em quando. Infelizmente ocorreu essa fatalidade. Poderia ser uma kiboa, um remédio. Criança tudo que pega coloca na boca", lamentou o pai.

A madrasta teria colocado a criança no chão da sala e logo depois viu que o menino tinha pegado algo e colocado na boca. Ela logo ligou para o companheiro, que voltou da rua, seguido pelo irmão. "Ele (o bebê) estava meio sonolento e a gente notou que ele já tinha dormido, era preciso levar ele no hospital".

A avó da criança, que também não se identificou, disse à TV Bahia que acredita que talvez a madrasta não gostasse do antigo relacionamento do pai justamente por ele ter dois filhos - o que o pai nega. "Ela tem que pagar pelo que ela fez, meu neto podia ter morrido. Tudo que ela fez, ela fez pensado. Aproveitou que o pai saiu e deve ter dado a droga pro menino comer, ela é culpada. Ela tentou fugir dos policiais", afirmou a avó.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 47ª CIPM foram acionados durante rondas na Rua Djalma Sanches, em São Marcos, via Cicom. A denúncia foi feita por uma servidora da Unidade de Pronto Atendimento do bairro, que informou que uma criança tinha dado entrada na unidade de saúde com sintomas de envenenamento, socorrida pelo pai e madrasta.

O pai e a madrasta foram conduzidos para à Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Dercca), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a Polícia Civil, a madrasta foi autuada em flagrante já na madrugada desta sábado (10), por tentativa de homicídio. A pasta disse que a suspeita afirmou que o ocorrido foi um acidente.

O caso está sendo investigado pela Dercca e a mulher continua presa.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o bebê foi regulado para hospital Santo Antônio, em Boa Viagem. O estado de saúde não foi divulgado.